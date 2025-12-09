ロックバンド『BARBEE BOYS（バービーボーイズ）』ヴォーカル・サックスのKONTA（コンタ）さんが、2025年12月8日、不慮の事故により「四肢完全麻痺」の状況にあることを自身の公式サイトを通じて公表しました。



KONTAさんは、ファンや関係者に向けてメッセージを公開。「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺」と現在の状況を報告。四肢が完全麻痺の状態にあることを明かしました。





その上でKONTAさんは、「肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と、ボーカリストとしての再起に向けた強い決意を表明。「サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」と述べています。









BARBEE BOYSの公式サイトでは、「BARBEE BOYSは、『BARBEE BOYS 4 PEACE』として、新たなステージへ。」と題し、「小沼俊明（Dr）は先の公演をもって勇退。KONTA（Vo.＆SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と発表。



今後について、「『BARBEE BOYS 4 PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ。どうか、続報を期待してお待ちいただきたい」と、新たなステージに進むことを発表しました。



