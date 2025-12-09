レッドソックスのアロルディス・チャプマン投手（37）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、イギリス代表の予備名簿に入ったと8日（日本時間9日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同記者は「いくつかの書類手続きがまだ残っているが、レッドソックスが許可を出せば、彼はこの大会に参加する計画」と記した。

キューバ出身のチャプマンは同国代表として09年のWBCに出場したが、旧英国領のジャマイカにルーツを持つ。亡命を経て10年からMLBでプレーしている。前回23年大会もイギリス代表の予備登録メンバーに入った。

チャプマンはメジャー史上最速105.8マイル（約170.3キロ）を記録するなど“世界最速”として知られ、37歳となった今季もレッドソックスの球団最速記録となる103・8マイル（約167キロ）を計測するなど衰え知らず。さらに、キャリアを積むにつれ制球力が向上し、今季は67試合で5勝3敗、32セーブ、防御率1・17と安定感抜群の成績を残した。