危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論を進めている「法制審議会」で、法務省はきょう、数値基準の試案を示しました。

法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会では、悪質な運転による死傷事故を適正に処罰するため、危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論を進めています。

これまでの部会では、適用の曖昧さを解消するために「飲酒運転」と「高速度」で数値基準を設けるかどうかなどが議論されていましたが、法務省はきょう開かれた部会で数値基準の試案を示しました。

それによりますと、「飲酒運転」では血中のアルコール濃度が「1.0ミリグラム以上」、呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」としました。

また、「高速度」では、▼最高速度が60キロを超える道路では、最高速度に加えて「60キロ」、▼最高速度が60キロ以下の道路では、最高速度に加えて「50キロ」とし、それぞれの数値基準を超えれば、危険運転致死傷罪の適用範囲とするとしています。

きょうの部会では、この試案について一部の委員から、幅広く危険運転致死傷罪が適用できるよう試案よりも低い数値基準を設けるべきだという意見が出た一方、これまでの専門家へのヒアリング結果などを踏まえて試案に賛成する意見も出たというこです。

次回の部会では、法務省から「要綱骨子案」が出されて、とりまとめに向けた詰めの議論が行われる予定です。