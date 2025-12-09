¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¡¡ÁêÊý¡¦ÀîËÌÌÐÅÐ¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Ü¥±¤ËËÝÏ®¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¤Î¥¬¥¯¤¬£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÊý¤ÎÀîËÌÌÐÅÐ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¡¢¥¬¥¯¤¬£±¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Çº£Ç¯¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡£¤¿¤ÀÀîËÌ¤ÏÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥Ü¥±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥¬¥¯¤Ï¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¹ËÅÏ¤ê¡£Å´¹ü¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¤¬¡Ö²¿¤ä¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¬¥¯¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤È¤«¤Ç¤âÆÍÁ³ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ÀîËÌ¤¬ÆÍÁ³·«¤ê½Ð¤·¤¿¥Ü¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤È¤«¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×
¡¡¤·¤«¤â¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤í¤Ç¡Ö°ìÈÖ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¿¨¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¡£
¡¡¤½¤Î»þ¥¬¥¯¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢à¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥Û¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤Êá¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ø¤¤¤¤¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤ò»ß¤á¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£