¤¤¤Ä¤«¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡´ØÀ¾½Ð¿È¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£Ò£Á£Î£Ë¡¡£Ö£Ï£Ø¡×
¡¡´ØÀ¾½Ð¿È£´¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£Ò£Á£Î£Ë¡¡£Ö£Ï£Ø¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÄÌ¾Î¥Õ¥é¥Ü¡Ë¤¬£±£²·î£±£´Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð£È£á£ô£ã£è¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª¡¡¡Á³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ü¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Í¥¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤ÏºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ê¼ýÍÆ¿Í¿ô¤ÏÌó£±£µ£°£°¿Í¡Ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç£Í£ÃÃ´Åö¤Î£Ò£Ù£Ï¡½£Ô£Á¤¬¡ÖËÍ¤é¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ÞËþÂÅÙÆüËÜ°ì¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¿ô¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î£Ù£Á£Ó£Õ¤â¡ÖÆü¡¹¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£ËÍ¤é¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤·¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ð£È£á£ô£ã£è¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£²ó¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÈÌ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿£Í£Ã¤Î£Ó£Î£Ç¡Ê¥·¥å¥ó¥´¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÇ®µ¤¡¦±ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¹ðÅã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃËÀ£´¿ÍÁÈ¡£°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»þ¤Ë¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î£Ò£Ù£Ï¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸±°¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö´ó¤êÅº¤¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ±þ±ç¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê£Ò£Ù£Ï¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡Ø¤ä¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ê¤ÏÃ¯¤Ë¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê£Ò£Ù£Ï¡½£Ô£Á¡Ë
¡¡ÍèÇ¯£¶·î¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡££Ò£Ù£Ï¡½£Ô£Á¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÃ»´üÎ±³Ø¡¢£Ò£Ù£Ï¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡½£±£µ¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤ò·Ð¸³¡¢£Ó£Î£Ç¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼°ì¶Ú¤È·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ò£Ù£Ï¤Ï¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÁ´¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥â¥ó¥¡¼¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢£Ò£Ù£Ï¡½£Ô£Á¤â¾ÍèÅª¤Ë¡Ö£×ÇÕ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¥Ü¤Î¤¢¤Î¶Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤Ê¤ó¤Ð£È£á£ô£ã£è¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡£Ó£Î£Ç¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££Ò£Ù£Ï¡½£Ô£Á¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»öÁ°½àÈ÷¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ°ì¤Ä¤Ç³Ú¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸¤ÎÊý¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥¹¥Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£