作家の室井佑月さんが９日までにＸ（旧ツイッター）で、緊急手術を受けたことを報告し、心配の声が上がっている。

室井さんは６日に「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ。病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた。『尿管結石』だったよ。尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のＣＭ曲が流れ出したわ」と明かし、「それにしても、尿管という細いホースが詰まっただけで、あんなに痛くなるとはね。人体の不思議。おっと、痛み止めが効いてるうちに、風呂入って、アイス食べなきゃ」「コーヒー、麦茶みたいにガバ飲みしてた〜。控えます！」とつづっていた。

しかし、８日には「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と投稿。「充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね」と記した。

この投稿に「心配ですよ」「手術が無事に終わりますように」「お大事になさってください」「大丈夫ですか？」などの声が集まると、夫で元新潟県知事、立憲民主党衆院議員の米山隆一氏が自身のＸで室井さんの投稿を引用し、「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます」と伝えた。