モデル・Niki、ミニキャミドレスで抜群スタイル披露 バースデーショットに「美脚が眩しすぎる」「女神降臨」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】モデルのNikiが12月7日、自身のInstagramを更新。バースデーショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人モデル「見惚れちゃう」美脚スラリのキャミワンピ姿
Nikiは「＃Thankyoufriends」のハッシュタグとともに動画や複数のバースデーショットを公開。大きな花束を手に「HAPPY BIRTHDAY NIKI」の文字やハートなどたくさんのバルーンで飾り付けられた部屋でのショットでは、白いミニのキャミソールドレスを身に着け、デコルテとスラリとした脚の美しさが際立っている。また、その他にもモデルのすみれや加藤栞など友人たちとの様々なバースデーショットも公開している。
この投稿は「美しさMAX」「最強の可愛さ」「お誕生会が美の饗宴」「スタイル抜群」「見惚れちゃう」「女神降臨」「完璧なプロポーション」「美脚が眩しすぎる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
