人気モデル・ぴょな、ショーパンで圧巻美脚披露「脚長すぎてびっくり」「完璧」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】モデルのぴょな（PyunA.）が12月7日、自身のInstagramを更新。韓国での姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳人気モデル「脚長すぎてびっくり」話題のショーパン姿
ぴょなは「うかと韓国旅」とつづり、インフルエンサーのuka.との韓国旅行を報告。ぴょなは、ロッテワールドの前でお団子ヘアにメガネをかけ、黒で揃えたスタイルで、すらりと伸びた脚が際立つよう、ショート丈のボトムスにブーツを合わせたショットを披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「天使降臨」「完璧な美しさ」「脚長すぎてびっくり」「スタイルいい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆ぴょな、韓国旅行で美脚披露
◆ぴょなの投稿に反響
