スピードワゴン井戸田潤の妻・蜂谷晏海、妊娠中のふっくらお腹披露「幸せ伝わる」「成長してる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が12月8日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹を披露し、反響が寄せられている。
【写真】井戸田潤の美人妻「成長してる」第2子妊娠中のお腹
蜂谷は、「高校生から上京した私はいろんな学校の子が集まる女子学生寮に入っていたんだけど（高校から上京する子はほぼいなくてみんな3つ上の年上お姉さんだった）その時のお友達が会いに来てくれて久しぶりにいっぱい話してまたまたハッピー」と学生時代の友人と再会したことを報告。「高校に馴染むまでは東京に来て唯一、気の許せるお友だちというかお姉さんだったから一緒にいた期間は短いけどファミリーのようで一瞬であの頃に戻れる」と振り返り、友人3人と撮影した写真を投稿した。ふっくらとした蜂谷のお腹が際立つカットとなっており、写真には「ぽこりん」と添えられていた。
この投稿にファンからは「幸せいっぱい」「お腹大きくなってきた」「幸せ伝わる」「成長してる」と反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚し、2024年7月に第1子が誕生。2025年7月には 第2子妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
