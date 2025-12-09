鷲見玲奈、イメチェン後の新ヘア話題「美しさレベチ」「髪サラツヤで羨ましい」
【モデルプレス＝2025/12/09】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が12月7日、自身のInstagramを更新。新しい髪型を披露した。
【写真】35歳元テレ東アナ「美しさレベチ」と話題の新ヘア
鷲見は「すこーしだけ髪を切ってもらい、色もいい感じに」とヘアカットとヘアカラーを施した艶やかなショートボブの髪型を披露。「またしばらく伸ばしてみようかなー？と思っています！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ショートもロングも似合う」「美しさレベチ」「髪サラツヤで羨ましい」「ロングも楽しみ」などと反響が寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆鷲見玲奈、ヘアカット＆ヘアカラーでイメチェン
◆鷲見玲奈の投稿に反響
