鷲見玲奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/09】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が12月7日、自身のInstagramを更新。新しい髪型を披露した。

◆鷲見玲奈、ヘアカット＆ヘアカラーでイメチェン


鷲見は「すこーしだけ髪を切ってもらい、色もいい感じに」とヘアカットとヘアカラーを施した艶やかなショートボブの髪型を披露。「またしばらく伸ばしてみようかなー？と思っています！」と綴った。

◆鷲見玲奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ショートもロングも似合う」「美しさレベチ」「髪サラツヤで羨ましい」「ロングも楽しみ」などと反響が寄せられている。

鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）

