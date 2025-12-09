「かつみ・さゆり」さゆり、ミニドレスから圧巻脚線美「完璧スタイル」「まっすぐで綺麗」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/09】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが12月7日、自身のInstagramを更新。白いミニドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】夫婦芸人の56歳妻「まっすぐで綺麗」と話題の圧巻脚線美
さゆりは「さゆり ある日の収録終わり」と言葉を添えて、動画を投稿。ファーやリボンがついた白いミニドレス姿からは、スラリとした美しい脚が大胆にのぞいている。また、収録後とは思えないほど元気いっぱいにくるりと回ってみせたり、かつみの「それかわいいね」という言葉に反応したりと、歌ったり踊ったりの快活な姿も見せている。
この投稿は「白い妖精」「憧れ」「完璧スタイル」「脚がまっすぐで綺麗」「さゆりちゃん見てると元気出る」「笑顔に癒やされる」「可愛くて面白くて、何度も見ちゃった」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
