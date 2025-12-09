森香澄、ミニスカショットに絶賛の声「憧れのスタイル」「表情も素敵」
【モデルプレス＝2025/12/09】フリーアナウンサーの森香澄が12月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のガーリーなコーディネートを披露した。
【写真】30歳フリーアナ「憧れのスタイル」美太もも見せミニスカ姿
森は、自身が出演したアパレルのカタログのショットを複数枚投稿。肩を出したピンクのニットに美しい脚が際立つドット柄のフリルミニスカート姿などのガーリーなコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「どれも可愛すぎる」「すごく似合ってる」「表情も素敵」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森香澄、美脚際立つミニスカ姿公開
◆森香澄の投稿に反響
