【モデルプレス＝2025/12/09】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。

【写真】「バチェラー4」出演美女「お店のクオリティ」と話題の手料理

◆休井美郷、手料理公開


休井は、「＃おうちごはん」「＃きゅういキッチン」とハッシュタグを添え、食卓の様子を公開。ピリ辛マヨ唐揚げや豆腐とほうれん草の味噌汁、クリームチーズと明太子の春巻きなどこだわりの感じるメニューが並んでおり、初めて作ったという明太子山芋のポテトサラダについてはレシピも披露していた。

◆休井美郷の投稿に反響


この投稿にファンからは「明太子山芋のポテトサラダ真似してみたい」「アレンジ参考になる」「お店のクオリティ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

