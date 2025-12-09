12日(金)をピークに真冬並みの強烈な寒気が流れ込み、北日本を中心に大荒れや大雪のおそれ。晴れても真冬のような寒さ。13日(土)は西から雨や雪の範囲が広がり、14日(日)は関東など太平洋側の地域も雨や風が強まりそう。昨日8日(月)の地震で揺れが大きかった地域では、いっそう注意を。

12日は強烈寒気 雪の範囲が広がる

明日10日(水)から12日(金)にかけては、沖縄や九州から関東の太平洋側では晴れるでしょう。空気の乾いた状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。北陸は曇りや雨で、東北や北海道は日本海側を中心に雪が降りそうです。12日(金)をピークに上空には真冬並みの強い寒気が流れ込むため、東北や北海道では猛吹雪や警報級の⼤雪となるおそれがあります。山陰から北陸の平地も次第に雪に変わるでしょう。昨日8日(月)の夜に発生した地震で揺れが大きかった地域では、風や雨、雪によって新たに家屋が損傷することも考えられるため、安全な場所で過ごすようにしてください。





13日(土)から14日(日)にかけては、日本海から三陸沖に低気圧が進む予想です。西から雨の範囲が広がり、東北と北海道は雪になる所が多いでしょう。低気圧が発達するため、各地で風が強まりそうです。15日(月)と16日(火)は冬型の気圧配置が続き、北陸は雨や雷雨、東北と北海道は日本海側を中心に雪が降りそうです。最高気温は平年並みか低い日が多く、寒さが和らいでも一時的でしょう。12日(金)は大阪と名古屋、東京都心で10℃、仙台は3℃と、日差しがあっても気温の上がり方は鈍くなります。冷たい北風が強まり、体感温度が下がるでしょう。13日(土)は東京都心で8℃と、真冬のような寒さです。朝晩は底冷えとなる日が多く、氷点下の冷え込みが続く北海道などでは水道の凍結にご注意ください。

太平洋側は晴天 極端な寒さなし

17日(水)以降も、沖縄や九州から関東は晴れる日が多いでしょう。ただ、山陰など日本海側は雨の降る日もありそうです。北陸は雨が降りやすいでしょう。東北と北海道の太平洋側は日差しが届きますが、日本海側では雪の降る日が多くなりそうです。



最高気温は、全国的に平年並みか高いでしょう。九州から東海では15℃を超える日もあり、昼前後は冬物のコートがいらないくらいです。札幌はプラスの気温の日が多くなるでしょう。朝晩は内陸ほど冷え込みが強まりますが、12月中旬・下旬としては高めの予想です。