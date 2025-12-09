１１月２９日、上海の豫園商城で漢服を着て撮影をする日本人観光客。（上海＝新華社記者／陳浩明）

【新華社上海12月9日】中国の漢民族の伝統衣装「漢服」をまとい、うちわを手にし、プロのヘアメークと撮影チームの協力の下、古い街並みや庭園を背景に古風な写真を撮る。こうした体験が、中国を訪れる外国人観光客の多くにとって、新たな選択肢となっている。海外の交流サイト（SNS）では、中国の伝統衣装に身を包んだ外国人観光客の投稿が増えており、インバウンドの楽しみ方に変化が起きている。

上海の観光名所、豫園・九曲橋のたもとでは、さまざまなスタイルの漢服を着た日本人観光客4人の姿があった。島村美帆さんは「豫園に来たのは漢服写真を撮りたかったから」と目的を話す。

4人によると、漢服姿の旅行写真は日本のSNSでも話題になっているという。田中紗江さんは「多くの人が豫園で撮った漢服写真をインスタグラムに投稿していて、独特のスタイルがとても魅力的だった」と紹介し、「実際に来てみると、多くの店が積極的にサービス内容を教えてくれ、撮影専門店もすぐに見つかり、とても本格的だった」と感想を述べた。

今回初めて中国に来たという松本夏奈さんは「最初の行き先は漢服の撮影を選んだ。写真を撮るだけでなく、中国の伝統文化を肌で感じたかった」と話した。

１１月２９日、上海の豫園商城で漢服を着て撮影をする韓国人観光客。（上海＝新華社記者／陳浩明）

参加意識と体験感覚の高まりとともに、外国人観光客が中国を身近に感じる方法も多様化している。漢服姿での旅行撮影など新たな文化観光サービスは、伝統文化をより直感的かつ双方向な形で世界へ発信するとともに、観光客が旅の記録を残しながら中国文化の魅力をより深く感じられるようにしている。（記者/唐斯蒅、陳浩明）

上海の豫園商城で漢服を着て撮影をするオーストリアの観光客。（７月２１日撮影、上海＝新華社記者／陳浩明）

上海の豫園商城で漢服を着て撮影をするレバノンの観光客。（７月２１日撮影、上海＝新華社記者／陳浩明）

１１月２９日、上海の豫園商城にある漢服の旅行写真専門店。（上海＝新華社記者／陳浩明）

１１月２９日、上海の豫園商城にある漢服の旅行写真専門店に並ぶサンプル写真。（上海＝新華社記者／陳浩明）

１１月２９日、上海の豫園商城で漢服を着て撮影をする外国人観光客。（上海＝新華社記者／陳浩明）

１１月２９日、上海の豫園商城にある漢服の旅行写真専門店に並ぶ衣装の一部。（上海＝新華社記者／陳浩明）