ドジャースのロバーツ監督は、日本時間9日、MLBのウインターミーティングに参加し、大谷翔平選手のWBC出場について言及しました。

大谷選手は、日本時間11月25日、来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。これを受けロバーツ監督は、大谷選手の出場法について、「正直わかりません。ご存知の通り、翔平は自分の体調に非常に気を配っています。でも多分、彼は単に打撃に専念するつもりだと思います。でも本当に分からないんです。翔平とも話してないですから」とコメントしました。

さらに、WBC開催時期(日本時間3月5〜17日)がMLBシーズン開幕(ドジャースは日本時間3月27日)に近いことから、シーズン序盤の起用法が変わることが予想されます。ロバーツ監督は、「私の考えでは翔平はレギュラーの先発として使われる予定ですが、通常の5人ローテーションにはならないと思います。私は6人のローテーションにするつもりはありませんが、彼がしっかり休んで調子を維持できるように、6日から8日間の休養を取らせることは、私たちの方針の一つだと考えています。とはいえ、まだやるべきことは多いですが、(大谷を休ませるための谷間を埋める)有望な候補者は確かにいます」とシーズン序盤の起用方針を明かしました。