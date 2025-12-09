旦那さんのクリスマスプレゼントに「ありえない！」と思ってしまうことも。今回は、あまりにも無神経な旦那さんのエピソードをご紹介します。

大嫌いな義母の…

「クリスマスの日、夫から指輪をプレゼントされました。箱にも入っておらず、ケースのまま。開けたら、以前、夫が生前贈与されていた義母の指輪でした……。 夫は『これ、けっこう高いらしいんだよ』『売ろうかとも思ったけど、せっかくだしお前にやるよ』と、自慢気に私に渡してきました。

人からもらったものを私のクリスマスプレゼントにするのもひどいけど、うちの嫁姑関係は最悪。義母には散々嫌がらせされてきたし、そのせいで離婚問題に発展したこともあります。そんな義母の指輪を私のクリスマスプレゼントにするって、一体どういう神経してるの？

夫のクリスマスプレゼントには、自分のパート代で買ったネクタイを用意していました。それなのに、私にはタダでもらった義母の指輪……。挙句の果てに『誕生日プレゼントはもっといい指輪あげるよ。それも母さんにもらったやつなんだけど』と言ってきて、全力で『いらない！』と言い返しました。

義母の指輪は、夫に内緒で売ってすぐに現金化しました。この件で夫への愛は完全に冷め、子どもたちが独り立ちしたら熟年離婚でもしようかと考えています……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2025年9月）

▽ 大嫌いな義母の指輪をクリスマスプレゼントにされたら、さすがに冷めます……。無神経な行動の積み重ねが、熟年離婚のきっかけになるのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。