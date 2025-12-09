【別冊少年マガジン 1月号】 12月9日発売 価格：770円

講談社は「別冊少年マガジン」1月号を12月9日に発売した。価格は770円。

表紙とセンターカラーには「人生逆転ダンジョン」が登場。さらにSNSで17万人のフォロワーを抱えるおーにじょうろく氏の初連載「歪みの虜」がスタートする。

他にも、「Fate／Grand Order －turas realta－」、「眠れる森のレガ」、「イエティ、とある日々」、「その青春」の4作品がセンターカラーで掲載されている。

新連載「歪みの虜」巻頭カラー

【歪みの虜】【あらすじ】

猛犬と周囲から恐れられるヤンキーの田中は喧嘩に明け暮れる毎日。そんなある日、冴えないメガネ少女が突如現れる…！ まったく自分を恐れない彼女の言動に、最初はイラついていた田中だったが…「歪んだ表情がとっても可愛い」。彼女の持つ独特の雰囲気と、初めての感覚に段々と虜になっていく――。清純メガネ少女と猛犬ヤンキーの歪なラブストーリー開幕！

「人生逆転ダンジョン」2巻発売記念、センターカラー

【人生逆転ダンジョン】

「人生逆転ダンジョン」が最新2巻の発売を記念してセンターカラーで登場。「双星のアポクリファ」、「淫魔な洞窟のその奥で」のあび先生と「異世界好色無双録」のおはなちゃん氏からのイラストとメッセージが掲載されている。

さらに、魔力発散用!?ティッシュボックスが抽選で100名に当たるキャンペーンも開催する。応募には紙版についている応募券が必要。

「Fate／Grand Order －turas realta－」最新21巻発売記念センターカラー

【Fate／Grand Order －turas realta－】

「Fate／Grand Order －turas realta－」最新21巻が、本日12月9日に発売するのを記念して、センターカラーで登場。

21巻表紙イラストにも使われているセンターカラーイラストを使用した特大B2タペストリーが当たるプレゼントキャンペーンも開催する。応募には紙版についている応募券が必要。

「その青春」新連載第2回センターカラー

【その青春】

11月7日発売の「別冊少年マガジン」12月号よりスタートした「その青春」が、新連載第2回を記念してセンターカラーで登場する。

【あらすじ】

愛と絶望の児童青春群像劇！

楽信小学校5年×組。30人の児童が生きた、愉快で壮絶な日々の記録。その青春が、世界を揺るがす。

「イエティ、とある日々」夏休み編突入記念センターカラー

【イエティ、とある日々】

「イエティ、とある日々」本編は夏休み編に突入。これを記念して、センターカラーで登場。「正反対な君と僕」の阿賀沢紅茶氏からの推しコメントも掲載されている。

【あらすじ】

ずっと変わらぬ村での暮らし。そんな日々のほとりに、ニコっと“イエティ”やってきた。

田中はな、高校1年生。山間にある小さな集落「卯塚村」で、おばあちゃんと遠太と銭湯を営みながら暮らしています。変わり映えのない日常に、少し物足りなさを感じていた、とある日。遠くヒマラヤから不思議な生き物"イエティ"が、はなちゃんちにやってきました！そんなに大きな変化はないけれど、暮らしの中の小さなときめきをイエティと一緒に探しにいきます！

「眠れる森のレガ」第1巻発売記念センターカラー

【眠れる森のレガ】

「眠れる森のレガ」第1巻発売を記念して、センターカラーで登場。第1巻初版には限定特典としてイラストカードが封入されている。

さらにCカラーイラストを使用したQUOカードが当たるプレゼントキャンペーンも開催される。応募には紙版に付いている応募券が必要。

「惡の華」TVドラマ化決定記念の描き下ろしイラストが登場

【眠れる森のレガ】

「惡の華」TVドラマ化決定を記念して、原作押見修造氏から描き下ろしイラストが到着。「別マガ」1月号では、ドラマ化に関するカラーページも掲載されている。