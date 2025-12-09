青森県東方沖を震源とする地震が8日夜遅くから相次いでいて、最大震度6強の地震では県内でも広い範囲で震度4の揺れを観測しました。



気象庁は、この震源域で新たに大規模地震が発生する可能性が、平常時と比べて相対的に高まっているとして、注意を呼びかけています。



青森県東方沖を震源とする地震。



秋田市は震度3が観測され、JR秋田駅前の秋田放送でも、10秒以上揺れが続きました。





気象庁によりますと、8日午後11時15分ごろに発生した地震の震源の深さは約54キロで、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されています。この地震で青森県八戸市で最大震度6強の揺れを観測し、岩手県久慈港で最も高い70センチの津波が観測されました。県内では由利本荘市、鹿角市、横手市、それに大仙市などで震度4の揺れを。能代市や大館市など広い範囲で震度3を観測しています。その後も相次いでいる青森県東方沖を震源とする地震。住谷知洋記者「時刻は6時53分です、少しミシミシと音を立てて揺れを感じました」9日午前6時52分ごろには震源の深さが約10キロでマグニチュードが6.4と推定される地震があり、八戸市などで震度4の揺れを観測しました。県内では大館市と鹿角市、大仙市、三種町と井川町で震度3の揺れを。秋田市など広い範囲で震度2を観測しています。気象庁は、9日午前2時に、北海道・三陸沖後発地震注意情報を初めて発表しました。この震源域で新たに大規模地震が発生する可能性が、平常時と比べて相対的に高まっているとして、注意を呼びかけています。地震に伴い設備点検を行った影響で、JRの五能線や花輪線で、運休・区間運休が相次ぎました。