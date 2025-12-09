湘南の坂本紘司社長が辞任に際してコメント「今後は立場こそ変わりますが…」
湘南ベルマーレの坂本紘司代表取締役社長は9日、同日をもって辞任することを報告した。
坂本氏は現役時代に湘南で活躍。2012年限りで引退して湘南のフロントに入り、2023年から代表取締役社長を務めていた。
湘南は今季J1リーグ戦で19位。8シーズンにわたってJ1で戦ってきたが、無念のJ2降格となった。
クラブは先月29日、坂本氏が代表取締役社長を退任し、取締役となることを発表。新たな代表取締役社長は大多和亮介氏に決まっていた。
以下、坂本紘司氏のクラブ発表コメント
このたび、12月9日をもちまして代表取締役社長を辞任することを決断いたしました。
この3年間、代表として歩ませていただく中で、クラブの成長と未来を信じ、仲間たちとともにひたむきに取り組んでまいりました。しかし、私の力不足ゆえに至らなかったことも多く、皆さまにご心配やご迷惑をお掛けしてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
それでも、どんな時も温かく支えてくださった株主・パートナー企業の皆さま、そしてクラブを家族のように想い、変わらぬ愛情を注いでくださったファン・サポーターの皆さまの存在が、私にとって何よりの励ましでした。皆さまのお力添えがあったからこそ、歩みを止めずに前へ進むことができました。本当にありがとうございました。
今後は立場こそ変わりますが、クラブの未来を願う気持ちはこれまでと少しも変わりません。クラブがこれからも力強く前に進み、皆さまに誇りと喜びを届け続けられるよう、全身全霊、力を尽くしてまいります。
どうかこれからも、変わらぬご支援とご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
坂本 紘司
