º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¯¶¸¡ªµÜÅÄ½ÓºÈ¤È¤Î¥ì¥¢¤Ê¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó3³äÁý¤Ç²Ä°¦¤µÇúÈ¯¡×¡ÖµÜÅÄ°ìÇÉÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
Kis-My-Ft2¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¤ÈSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÜÅÄ½ÓºÈ¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤Îµ®½Å¤Ê¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÅÄ¡õº´µ×´Ö¡ÊµÜÅÄ°ìÇÉ¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡Ö¾è¤Ã¤«¤ë¥¹¥Ôー¥É¿À¥ì¥Ù¥ë¡×µÜÅÄ½ÓºÈ¤ÎÁ´ÎÏ¥ª¥¿·Ý¤Ë½Ö»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëº´µ×´ÖÂç²ð
¤Õ¤¿¤ê¤¬ÍÙ¤ë¤Î¤Ï¡¢12·î31Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëKis-My-Ft2¤Î¿·¶Ê¡Ö&Joy¡×¡Ê11·î12Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡£¡ÈÂç¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤¿¡Ö&Joy¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë¡Ö¥Õ¥©～～～!!¡×¤È¶«¤Öº´µ×´Ö¤Ï¡¢¸åÊý¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëµÜÅÄ¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¥¤¥§～～～¥¤!!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¤Ã¤È°ì²óÅ¾¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ì¥¥ì¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢Á°¸å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢µÜÅÄ¤¬Á°¤Ë¡£º´µ×´Ö¤ÈÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¥µ¥Ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡È¥ª¥¿·Ý¥À¥ó¥¹¡É¤ò¤·»Ï¤á¤¿µÜÅÄ¡£º´µ×´Ö¤Ï¤¹¤°¤ËµÜÅÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë½ÖÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤òÇÁ¤¯º´µ×´Ö¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤äÀ¼Í¥¡¢¥²ー¥à¹¥¤¤Ç¡ÈµÜÅÄ°ìÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£µÜÅÄ¤Èº´µ×´Ö¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÜ¤Ã¤Á¤¬µÞ¤Ë¤ä¤ê½Ð¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ª¥¿·Ý¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¥¹¥Ôー¥É¿À¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë2¿Í¤¤ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥ì¥¢¤«¤â¡×¡ÖµÜÅÄ°ìÇÉ²Ä°¦¤¹¤®¤è¤Ã¡×¡ÖµÜ¤Ã¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤µ¤Ã¤¯¤ó3³äÁý¤Ç²Ä°¦¤µÇúÈ¯¤·¤Æ¤Æ¹¥¤¡×¡ÖµÜÅÄ°ìÇÉ¤¬°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Öº´µ×´Ö¤¯¤ó¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÜÅÄ°ìÇÉÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¿´Â¡¥®¥å¥ó¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÈ¯¶¸¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤¹¤®¤ë¡×¡Öº´µ×´Ö¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤Ë°¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢º´µ×´Ö¤Î¥É¥¢¥Ã¥×±ÇÁü¤Ë´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£