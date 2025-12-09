日経平均9日前引け＝続伸、106円高の5万688円 日経平均9日前引け＝続伸、106円高の5万688円

9日前引けの日経平均株価は続伸。前日比106.26円（0.21％）高の5万688.20円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は473、値下がりは1064、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を45.46円押し上げ。次いで東エレク <8035>が41.11円、ファナック <6954>が36.94円、イビデン <4062>が17.55円、ディスコ <6146>が17.18円と続いた。



マイナス寄与度は30.48円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が16.55円、ダイキン <6367>が10.86円、コナミＧ <9766>が9.69円、任天堂 <7974>が8.69円と並んだ。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、医薬品、電気機器、機械が続いた。値下がり上位には不動産、パルプ・紙、その他製品が並んだ。



株探ニュース

