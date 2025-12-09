ETF売買動向＝9日前引け、農中４００、ＧＸクリ日株が新高値 ETF売買動向＝9日前引け、農中４００、ＧＸクリ日株が新高値

9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.4％減の1302億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％減の967億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> など18銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.50％安、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は4.39％安と大幅に下落。



日経平均株価が106円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金673億9800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均766億6300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が95億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が46億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が43億8100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が41億4900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が30億8200万円の売買代金となった。



株探ニュース

