9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数203、値下がり銘柄数340と、値下がりが優勢だった。



個別では日本ナレッジ<5252>がストップ高。アクアライン<6173>は一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、松屋アールアンドディ<7317>は年初来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、情報戦略テクノロジー<155A>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、Ａｍａｚｉａ<4424>、免疫生物研究所<4570>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ツクルバ<2978>、ミラタップ<3187>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ヒット<378A>など14銘柄が年初来安値を更新。トランスジェニックグループ<2342>、フェニックスバイオ<6190>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ユカリア<286A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>は値下がり率上位に売られた。



