　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 67398　　　-8.2　　　 43750
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　9516　　　71.4　　　　5792
３. <1360> 日経ベア２　　　　4669　　　 1.2　　　 142.2
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　4381　　 -33.1　　　 51880
５. <1579> 日経ブル２　　　　4149　　 -38.7　　　 470.5
６. <1306> 野村東証指数　　　3360　　　35.7　　　3550.0
７. <1321> 野村日経平均　　　3082　　 -11.9　　　 52600
８. <1540> 純金信託　　　　　2906　　 -29.2　　　 19980
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　2443　　　 1.0　　　　2595
10. <2251> 野村国債Ｄイ　　　2269　　9765.2　　　 834.7
11. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1852　　 111.4　　　2106.5
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1736　　 225.1　　　2000.5
13. <1615> 野村東証銀行　　　1718　　 138.6　　　 519.8
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　1338　　 -10.3　　　 704.4
15. <1542> 純銀信託　　　　　 729　　 -46.8　　　 26480
16. <200A> 野村日半導　　　　 661　　 113.9　　　　2378
17. <1476> ｉＳＪリート　　　 629　　 648.8　　　　2019
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　 629　　　16.1　　　 771.3
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　 613　　 -74.0　　　　5270
20. <2244> ＧＸＵテック　　　 598　　　67.0　　　　3165
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 566　　　 0.7　　　 67100
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　 545　　　36.9　　　 40410
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　 517　　　-8.0　　　167750
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 488　　　 0.6　　　　 233
25. <1489> 日経高配５０　　　 474　　 -19.5　　　　2779
26. <314A> ｉＳゴールド　　　 472　　 -14.8　　　 309.8
27. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 437　 43600.0　　　 641.9
28. <1358> 上場日経２倍　　　 418　　　49.8　　　 82980
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 410　　 -14.4　　　　2393
30. <1320> ｉＦ日経年１　　　 380　　 -53.1　　　 52420
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 366　　 -14.9　　　　1093
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 344　　 -61.9　　　 349.6
33. <2038> 原油先Ｗブル　　　 334　　　81.5　　　　1456
34. <2624> ｉＦ日経年４　　　 333　　 -58.3　　　　5095
35. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 326　　 -23.3　　　　2017
36. <2527> 農中Ｊリコア　　　 313　　-100.0　　　1197.0
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 294　　 -11.7　　　 626.5
38. <2516> 東証グロース　　　 292　　 163.1　　　 526.4
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 285　　　18.3　　　 30640
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 285　　　-4.0　　　 61180
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 258　　　15.7　　　 25795
42. <1330> 上場日経平均　　　 252　　 -42.3　　　 52670
43. <1348> ＭＸトピクス　　　 252　　 620.0　　　　3538
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 244　　 -31.7　　　　1197
45. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 230　　 130.0　　　 11660
46. <1328> 野村金連動　　　　 225　　 -25.7　　　 15580
47. <2087> 農中ＮＱ１Ｈ　　　 216　　-100.0　　　3079.0
48. <1571> 日経インバ　　　　 207　　　33.5　　　　 414
49. <1308> 上場東証指数　　　 204　　 -28.9　　　　3506
50. <1478> ｉＳ高配当　　　　 187　　 -58.1　　　　4484
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース