ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 67398 -8.2 43750
２. <1357> 日経Ｄインバ 9516 71.4 5792
３. <1360> 日経ベア２ 4669 1.2 142.2
４. <1458> 楽天Ｗブル 4381 -33.1 51880
５. <1579> 日経ブル２ 4149 -38.7 470.5
６. <1306> 野村東証指数 3360 35.7 3550.0
７. <1321> 野村日経平均 3082 -11.9 52600
８. <1540> 純金信託 2906 -29.2 19980
９. <2644> ＧＸ半導日株 2443 1.0 2595
10. <2251> 野村国債Ｄイ 2269 9765.2 834.7
11. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1852 111.4 2106.5
12. <1398> ＳＭＤリート 1736 225.1 2000.5
13. <1615> 野村東証銀行 1718 138.6 519.8
14. <1568> ＴＰＸブル 1338 -10.3 704.4
15. <1542> 純銀信託 729 -46.8 26480
16. <200A> 野村日半導 661 113.9 2378
17. <1476> ｉＳＪリート 629 648.8 2019
18. <1655> ｉＳ米国株 629 16.1 771.3
19. <1329> ｉＳ日経 613 -74.0 5270
20. <2244> ＧＸＵテック 598 67.0 3165
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 566 0.7 67100
22. <1545> 野村ナスＨ無 545 36.9 40410
23. <2036> 金先物Ｗブル 517 -8.0 167750
24. <1459> 楽天Ｗベア 488 0.6 233
25. <1489> 日経高配５０ 474 -19.5 2779
26. <314A> ｉＳゴールド 472 -14.8 309.8
27. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 437 43600.0 641.9
28. <1358> 上場日経２倍 418 49.8 82980
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 410 -14.4 2393
30. <1320> ｉＦ日経年１ 380 -53.1 52420
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 366 -14.9 1093
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 344 -61.9 349.6
33. <2038> 原油先Ｗブル 334 81.5 1456
34. <2624> ｉＦ日経年４ 333 -58.3 5095
35. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 326 -23.3 2017
36. <2527> 農中Ｊリコア 313 -100.0 1197.0
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 294 -11.7 626.5
38. <2516> 東証グロース 292 163.1 526.4
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 285 18.3 30640
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 285 -4.0 61180
41. <2559> ＭＸ全世界株 258 15.7 25795
42. <1330> 上場日経平均 252 -42.3 52670
43. <1348> ＭＸトピクス 252 620.0 3538
44. <2865> ＧＸＮカバコ 244 -31.7 1197
45. <1547> 上場ＳＰ５百 230 130.0 11660
46. <1328> 野村金連動 225 -25.7 15580
47. <2087> 農中ＮＱ１Ｈ 216 -100.0 3079.0
48. <1571> 日経インバ 207 33.5 414
49. <1308> 上場東証指数 204 -28.9 3506
50. <1478> ｉＳ高配当 187 -58.1 4484
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
