【阪神JF／危険な人気馬】1勝クラス快勝馬に“黄信号”　トレンド逆行の臨戦過程＋産駒芝重賞「0.3.1.25」のマイナス要素

今週は2歳牝馬の頂上決戦、第77回（GI、芝1600m）が阪神競馬場で行われる。

今年は重賞ウイナーが不在の混戦模様。2戦2勝の良血アランカールや、中京2歳S2着スターアニス、アルテミスS2着ミツカネベネラに、同3着のタイセイボーグ、ファンタジーS2着ショウナンカリスといった重賞からの臨戦組に、1勝クラスを勝ち上がったアルバンヌ、ヒズマスターピースなどが頂点を目指す。

そんな中、2戦2勝のマーゴットラヴミーが、今回の「危険な人気馬」の標的となる。

■臨戦過程にマイナス材料

10月の京都でデビュー勝ちを果たしたマーゴットラヴミー。続く1勝クラスの白菊賞では、楽にハナを奪うと、上がり最速の末脚で後続を突き放し、3馬身差の快勝。2戦2勝でGIに駒を進めてきた。終いの決め手は非凡な才能を秘めており、今回は鞍上に武豊を迎え、注目を集めることは必至だろう。

今年は、重賞勝ちのいないメンバーで争われる阪神JFだが、過去10年の勝ち馬10頭中9頭は重賞からの臨戦で、残る1頭もオープン特別から。キャリアの浅いメンバーで争われる2歳GIといえども、レベルの高いレースで揉まれた経験が大きく活きる。

前走1勝クラス組の成績は【0.5.1.47】で、2着馬の半数は1勝クラスからの臨戦馬が名を連ねることとなるが、勝ち切るまでには至っていない。さらに白菊賞からの臨戦は【0.1.0.10】の成績で、好走したのは2017年2着リリーノーブルのみとなっている。

阪神JF 過去10年の前走傾向

また、前走からの間隔が中1～3週の馬は【0.2.1.44】で、間隔が詰まっている馬の好走例も少ない。近代ではフレッシュな状態で出走させるのがセオリーとなりつつあり、トレンドである。このトレンドに逆行しての中1週で挑むマーゴットラヴミーの状態面は気にかかる材料だろう。

■産駒傾向と乗り替わりによる懸念

血統面では、父リアルスティールは、代表産駒フォーエバーヤングが世界を席巻しているが、JRAのGIはいまだ未勝利。また同産駒における牝馬の芝重賞成績は【0.3.1.25】で、牡馬の【7.2.3.36】と比べると、圧倒的に牝馬の産駒成績が落ちており、産駒傾向も不安材料だ。阪神の芝重賞も【0.0.0.8】と、5頭が走り結果が出ていない。マーゴットラヴミーも今回が初の阪神。京都で見せた決め手を、急坂のある阪神でも同様に発揮できるかどうか微妙なところだ。

今回、マーゴットラヴミーに騎乗するのは武豊。本レースは、前走から同騎手の場合は【8.6.6.65】勝率9.4％、複勝率23.5％と、馬券圏内の多くを占める一方、乗り替わりは【2.4.4.83】。勝率は2.2％にまで落ち込み、複勝率も10.8%と半減以上。また名手武豊といえども、阪神JFで継続騎乗時は【1.1.2.10】の成績に対し、乗り替わり時は【0.0.1.8】で成績は大きく落ちており、2歳馬の乗り難しさが見て取れる。

前回、重賞ウイナーが不在だった1997年の阪神JF（当時は阪神3歳牝馬S）は、1～3番人気が総崩れの波乱決着だった。歴史は繰り返す可能性大で、特にマーゴットラヴミーは臨戦過程や血統面、初コース、乗り替わりなど不安要素は多く、少なくとも「頭」勝負は避けたい。

