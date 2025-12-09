お笑い芸人のやす子さんが、12月8日夜11時15分頃、青森県東方沖で発生した最大震度6強の地震の発生から間もなく、自身のXで注意を呼びかける投稿をしました。



【写真を見る】【 やす子 】 青森県で震度６強の地震発生直後に SNSで注意呼びかけ 「地震大丈夫ですか!? 余震があるかもしれません!!」「お風呂の水は抜かない!!」



やす子さんは、地震発生から22分後の午後11時37分に、自身のXを更新し、「地震大丈夫ですか!? 余震があるかもしれません!!」と投稿。





続けて「お風呂の水は抜かない!! 寝る場合 枕元やすぐそばに靴を置いてください!!」「ガス臭くなってきたり、壁に亀裂が入っていたら避難!!」と注意を呼びかけました。





また「カイロは背中の肩甲骨の下に貼るとすぐ温まります!!」と避難時の防寒対策のアドバイスも綴っています。





この投稿を見た人たちからは、「お仕事のあとなのに情報発信ありがとう」「心配してくれてありがとうございます」「アドバイスありがとうございます」「実行します！心強いです！」といった声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】