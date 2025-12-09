大リーグの球団幹部や代理人が一堂に会するウインターミーティングがフロリダ州オーランドで行われ、8日（日本時間9日）はメジャー30球団の監督が会見。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は終盤に不振を極めたブルペン陣に言及した。

23年オフは大谷、山本、24年オフはスネル、スコットなど積極補強が続いたドジャースだが、今オフは比較的、静かで3連覇を目指す来季に向けて目立った動きはまだない。ロバーツ監督はフリードマン編成本部長やゴームズGMらと話し合った上で「投手陣も野手陣も、現状のロースターに非常に自信を持っている」と現有戦力で挑めると確かめたという。

続けて「もちろん、ロースターをアップグレードできる機会があれば、我々は常にその可能性を探っている。ただ『大きな動き』が必要だとは感じていない」と語った。

ブルペン陣は補強したスコットやイエーツが不振で終盤は苦しみ、佐々木がポストシーズンに急造“守護神”になるなど、混乱が続いた。ロバーツ監督も「改善の余地があるとすれば、ブルペンだとは思う」と認めた。

特にクローザーとして期待を寄せ、4年総額7200万ドル（約108億円）で獲得したスコットはセーブ失敗が目立ち、防御率4・74と期待を裏切る結果に終わった。指揮官は「タナー・スコットの今シーズンは“例外的な悪い年”だったと感じている」とし「身体的に抱えていたものがあった。公表されていたものもあれば、公表されなかったものもある。来年はもっと良くなると思っている」とコンディションに一部問題がありながらシーズンを過ごしたと明かした。

さらに「彼は体のことについてあまり公に語らなかったが、ずっと万全ではなかった」とし「ロサンゼルスへの移籍という環境変化もあったし、とにかく悪いことが重なったシーズンだった」と続けた。

それでも「彼は努力家だし、才能もある。過去の実績を見ても去年（2025年）のような姿が本来ではない。去年は“例外”だと感じている」と復調してくれると願った。

スコットはドジャース1年目の今季、7月に左肘の炎症で約1カ月離脱。8月中旬に復帰したものの9月は防御率6・48と不振を極め、ポストシーズンは下半身の膿瘍（のうよう）の切除手術を受けた影響で登板がなかった。