俳優の土屋太鳳（30）が6日、Instagramを更新。ドラマのオフショットを公開すると、夫でダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）がリアクションした。

【映像】土屋太鳳と片寄涼太の2ショットや親子ショット

2023年1月に片寄と結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常も発信。「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同じ格好で寝てる！かわいすぎる」と話題になっていた。

ドラマのオフショットに夫・片寄涼太が反応

2025年12月6日の更新では、俳優の山崎賢人と写るNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3のオフショットを公開。「私にとって今際って12月のイメージが強いんです。撮影や配信開始が12月だったからかな？ウサギ（役名）がどんなにタンクトップでも寒い時期の撮影が多かったし、ウサギとしてドレスアップ出来るイベントは12月が多かった記憶があります。シーズン3の撮影でも控え室をクリスマスっぽくしたりしてたなぁ…」と、撮影期間やイベント出席時の思い出を振り返った。

この投稿には、夫の片寄も「いいね！」を付けて反応したほか、ファンからも「オフショットうれしすぎる」「けんたおのオフショットはいつもかわいすぎて癒やされます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）