お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が8日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」に出演。“奇跡の対面”について語った。

先日、仕事を終えてRADWIMPSのライブに妻と行ったという山内。「席に着いて座ったら俺の横、誰やったと思う？」と相方・濱家隆一に出題した。

「ええ!?そら招待席やから有名な人も来てるわなあ…。もしかしたらハリウッドスタートとか海外セレブ？」と予想する濱家に、「まあ海外っちゃ海外…海外で有名になったっちゃそうやねんけど…」と山内。「富永啓生とかやったらめっちゃオモロイけど」との反応に、「富永啓生！富永啓生君やってん。よく似てる、似てると言われる…」と明かし、「そんなバカな！」と濱家が驚いた。

富永はB1レバンガ北海道に所属し、バスケットボール男子日本代表でも活躍する人気選手。山内や、女性芸人・やす子が「似ている」と言われ、両者ともにふん装も披露し「そっくり」と話題になった。そんな縁ある人とついに運命の初対面を果たしたというのだ。

「並んだん？」と聞く濱家に、「並んだ！写真撮ろうって言って、LINEも交換した」と自慢。最初に気づいたのは妻だったといい、「俺がトイレ行ってる時に、“バスケ選手の人、隣やけど”ってLINE来て。え!?って席に戻ったら、富永啓生君。渡辺雄太さんもいた」と振り返った。「え！渡辺雄太さんも!?」とバスケ界のスターの名に食いつく濱家に、「びっくりした」と返した。

だた、やけに順調に出た濱家の正解。実は録音データが消失したため再収録を行い、互いに一度話したエピソードを初見のようなテンションで再度語り合っていた。事情を明かし、「やっぱ初見って大事やな。前聞いたときのほうがおもろかったもん」と2人は苦笑いだった。