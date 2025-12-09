８日深夜に発生した青森県東方沖を震源とする地震では、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表された。

気象庁や内閣府によると、今後１週間で大規模地震が発生する可能性は普段よりは高いが、１００回に１回程度といい、専門家は冷静な対応を呼び掛けている。

「戸惑っている人もいるかもしれないが、今後、大きな地震の発生が確定しているわけではない」。内閣府の森久保司参事官は９日未明の記者会見でこう強調した。

今回の対象地域は北海道から青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉各県にかけての１８２市町村に及ぶ。内閣府は後発地震注意情報が出た際の注意点として、▽すぐに避難できる服装で就寝する▽家族との連絡手段を確認する▽職場での避難場所などを確認する――ことなどを挙げる。混乱を避けるため、食料品や生活必需品の過度な買いだめを控えるほか、正しい情報を見極め、偽情報・誤情報を拡散しないようにも呼び掛けている。

２０２２年１２月に運用が始まった同注意情報の発表基準は、日本海溝・千島海溝の想定震源域で起きた地震のうち、国際的な単位「モーメントマグニチュード」が７・０以上。２年に１回程度の頻度で発表されると見込まれている。南海トラフ地震臨時情報のより切迫性が高い「巨大地震警戒」とは異なり、対象地域住民らへの事前避難は求めない。公共交通機関の運休や学校などを休業する必要もないという。

岩手大の斎藤徳美・名誉教授（地域防災学）は「パニックになったり、買いだめに走ったりする行動は避けるべきだ」とし、「ＳＮＳで流れた情報を信じ込まず、自治体や新聞、テレビの情報を確認することが大切だ。日常で心がける防災対策を改めて見直すきっかけにしてほしい」と話す。