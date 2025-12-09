中国軍機が自衛隊機にレーダー照射した事案をめぐり、日中防衛当局間の“ホットライン”が機能しなかったのではないか、という問題が浮上している。9日午前の木原稔官房長官の会見でもこのことについて質問が出た。

【映像】記者の問いに対する官房長官の答え

記者が「自衛隊と中国軍の偶発的衝突を避けるための日中防衛当局間ホットラインについて伺います。中国軍機によるレーダー照射事案をめぐり、日本側から連絡を試みたが中国側が応じず、ホットラインが機能しなかったと報じられている。日本側としては使用を試みたのか、また、中国が応じなかったとすれば意思疎通を確保するという本来の目的を果たせない状態ですが、この点についても政府の見解をお願いします」と質問。

木原官房長官は「今ご指摘の報道は承知しているところですが、ホットラインの個別具体的な使用状況については、相手国との関係もありお答えは差し控えております」としたうえで、「日中間において不測の衝突を回避すること、またそのために日中防衛当局間において適時の意思疎通を確保していくことは極めて重要なことです。日中防衛当局間では年次会合および専門会合の開催や艦船・航空機間での直接連絡、またホットラインから構成される海空連絡メカニズムをはじめ、様々なチャンネルで意思疎通を行える状況というのは状態を確保しております」とし、「引き続きホットラインを含む海空連絡メカニズムの適切かつ確実な運用を中国側との間でしっかりと確保してまいります」と述べた。（『ABEMA NEWS』より）