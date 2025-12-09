（左から右へ）メルツ独首相、スターマー英首相、ウクライナのゼレンスキー大統領、マクロン仏大統領が会談/Toby Melville/Reuters

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、同国がロシアに領土を割譲する意思がないことを改めて表明した。米国が提案した和平案をめぐる協議は、明確な終結が見通せないまま継続している。

「我々は絶対に何も譲歩したくない。それが我々が戦っている理由だ」「ウクライナの法律、我が国の憲法、国際法、そして正直に言えば道徳律の下でも、譲歩する法的権利はない」と、ゼレンスキー氏は主張した。

ロシアは、ウクライナ侵攻を終結させるための和解の一環として領土の割譲を求めてきた。トランプ米大統領が当初提案した案は、こうした譲歩の一部についてまとめている。トランプ氏は8日、ゼレンスキー氏が提案の最新版を読んでいないと非難した。

ゼレンスキー氏は8日、ロンドンで英仏独の欧州3カ国首脳と会談し、ウクライナの安全保障と東部地域の管理といった「デリケートな問題」について協議した。

会談に先立ち、ゼレンスキー氏は、ロシアの侵略に抵抗し、紛争の終結を早めるために、欧州と米国が「結束」を示すことが急務だと述べた。

英国のスターマー首相はマクロン仏大統領、メルツ独首相とともにゼレンスキー氏を迎えた。メルツ氏は、「我々は今も、そしてこれからも、ウクライナを強く支持する…なぜなら、この国の運命は欧州の運命であることを皆が理解しているからだ」と強調した。

しかし、トランプ政権が欧州を強く批判する新たな「米国第一」の国家安全保障戦略を発表したことを受け、ロシアの侵略を4年近く防衛するウクライナに対する米国の関心低下が懸念されている。

トランプ氏は7日、米マイアミで行われた米国とウクライナの高官級協議が安保保証や領土問題をめぐる課題を残したまま終わったことを受け、ゼレンスキー氏を批判した。

ゼレンスキー氏は8日、ドネツク州とルハンスク州を含むウクライナのドンバス地方の将来について、米国はまだ合意に達していないと述べた。

その上で、「（トランプ）大統領がそのような会談に応じる構えがあるなら」米国へ飛ぶ用意があると付け加えた。

英仏独の首脳と協議した後、ゼレンスキー氏は北大西洋条約機構（NATO）および欧州連合（EU）の高官との会談のためブリュッセルへ向かう機内で、協議は進展していると発言。和平提案は最終決定に向かい、9日に米国へ送付される予定だと述べた。

ゼレンスキー氏は、ロシア寄りと批判されたトランプ氏による当初の28項目の和平案について、20項目にまで削減されたと付け加えた。「反ウクライナ的な項目は削除された」という。

ただ米国が「妥協点を模索している」こともゼレンスキー氏は認めた。