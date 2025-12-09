¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÎ¤êÆ°ÍÉ¡¡¥Í¥Ã¥È¶¦´¶¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¡ÊÂè52²ó¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤êÆ°ÍÉ¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¾¾¹¾¤òµî¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£Èà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ú¶âÀ¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Ç¤ë¾¾Ìî²È¤Ï¡¢¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ò¼Í»ß¤á¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤â¸©ÃÎ»ö°ì²È¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤êµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤À¤±¤ÏÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ò²÷µ¤½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¡£°ìÊý¤Î¥È¥¤Ï¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤Î³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÊ¤Ç¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î½÷Ãæ¡¦¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤¬¤³¤ÎÏÃ¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ëÃæ¡¢¥È¥¤ÏÛ£Ëæ¤ËÈù¾Ð¤à¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥¤¬ÆÍÁ³¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¥¦¥á¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Ø¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡ÄÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡Ä¤Þ¤¿¡×¤È±þ¤¨¤Æ¥È¥¤¬³°¤Ø½Ð¤ë¡£
¡¡Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥È¥¤¬¾®Áö¤ê¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¹Ô¤¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¡£¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë¡¼¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬ÄË¤ó¤À¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤Àµ¤¤Å¤«¤Ì¥È¥¤ÎÎø¿´Ž¤¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¾¾¹¾¤òµî¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£Èà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ú¶âÀ¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Ç¤ë¾¾Ìî²È¤Ï¡¢¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ò¼Í»ß¤á¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤â¸©ÃÎ»ö°ì²È¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤êµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤À¤±¤ÏÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥È¥¤¬¾®Áö¤ê¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¹Ô¤¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¡£¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë¡¼¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬ÄË¤ó¤À¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤Àµ¤¤Å¤«¤Ì¥È¥¤ÎÎø¿´Ž¤¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×