人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年11月3日に行った生配信で、妻の好きなところを明かした。

「特徴は言いたくないよな、あんまり」

ヒカキンさんは、視聴者とのやり取りの中で、「金目当て（で自分に寄ってきた）の人ってわかるもん、一瞬で」と切り出し、こう明かした。

「つまおさん（妻）、なんか欲しいとか言ったことほぼないんだもん、なんも。『（Nintendo）Switch欲しい』とかぐらい。ブランド物も別に、そういうのもなんか欲しいとか言ったことない。ユニクロとかだし、買い物もだいたい」

視聴者からの「奥さん顔は誰に似てる？」の質問には 、「特徴は言いたくないよな、あんまり」とはぐらかしつつ、「僕はすごいきれいだと思っております」とのろけた。

「奥さんの惚れたところは？」との質問が寄せられると 、こう語った。

「話を聞いてくれるところだな、完全に。ニコニコ話を聞いてくれることだな。『俺ばっか話してねえ？』って言うと、『聞くのが好きなんだよ！』って。あんまいないよね、そういう人って。普通話したいじゃん。多分9:1くらいで俺がずっとしゃべってる気がするんだよね」