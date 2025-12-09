米記者が報じる

来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、英国代表の予備名簿に米大リーグ・レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手の名前が入っていることがわかった。全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者が8日（日本時間9日）、自身のXで報じた。

ロメロ記者は複数の情報源からの情報として、「アロルディス・チャップマンが2026年WBC英国代表の予備名簿に入っている。いくつかの書類と手続きがまだ保留中の状態だが、レッドソックスが許可を出せば、彼は大会に参加する計画だ」とXに記した。

キューバ出身のチャップマンは2009年に亡命。2010年にレッズと6年契約し大リーグ入りした。この年9月のパドレス戦で史上最速とされる時速105.8マイル（約170.3キロ）を記録した。2016年以降はヤンキース、カブスなどでプレーし、今季はレッドソックスで67試合に投げ5勝3敗32セーブ、防御率1.17と復活。大リーグ16年間で863試合に登板、60勝48敗367セーブの成績を残している。国際大会ではキューバ国内リーグでプレーしていた2009年のWBCに出場し、日本戦でも登板している。



