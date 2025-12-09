俳優の沢村一樹が人気ドラマの“ファミリーショット”を披露した。

俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）で馬主「椎名善弘」を演じる沢村。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「秘書と息子と３人で、喧嘩しながら・笑」とつづると、息子役の中川大志、秘書役の吉沢悠とグラスを手にした３ショットを披露。

この投稿にファンからは「皆んなカッコいい！」「もっともっと３人を観ていたいー！豪華すぎる３人」「素敵な親子」「椎名親子そろっての貴重な３ショット 相磯秘書も存在感あります」「もう最終回なんて寂しいです まだまだ観たいです…イケメンお写真ありがとうございます！来週も楽しみにしてます」などの声が寄せられている。

競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。