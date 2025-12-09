ºÇ½é¤Ë¤Þ¤È¤á

①¤ª¤¦¤Á¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¼ê·Ú&±Ç¤¨¤ë¥°¥ë¥á¤¬ÀªÂ·¤¤¡£

②12/24¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ø¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥ë¥á1³äÁý¤ÇÍÑ°Õ¡£

③Í½ÌóÉÔÍ×¤ÇÇã¤¨¤ë¥±ー¥­¤ä¥Á¥­¥ó¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¤¬Ë­ÉÙ¤Ë¡ª

º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¬¼çÎ®¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¥±ー¥­¤ä¥Á¥­¥ó¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤ËÍÑ°Õ¡£

Ë»¤·¤¤Ê¿Æü¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿©Âî¤¬ºî¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·Àß¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ó¥á¥¾¥ó¡×¤Ç¤ª¼ò¤È¹ç¤ï¤»¤ëÄó°Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¤È¤¤¤ï¤±¤Çº£²ó¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

2026¤ª¤¦¤ÁXmas①

ºÌ¤êË­¤«¤Ê¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ç

¤ª¼ê·Ú¤ª¤¦¤Á¥Ñー¥Æ¥£³«ºÅ

ÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤°´¶¤¬´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¾¯¿Í¿ô¸þ¤±¤«¤éÂç»®¤Þ¤Ç½¼¼Â¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£

¡üÏ²²Ö¸Å»Ô°Ã

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Æ¤Þ¤ê»°Ëæ(²Ú)

2,376±ß

¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¤¼êÝÜ·Á¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤¬²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£

¡üRF1

Xmas¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¥»¥Ã¥È3,300±ß

¹ç·×11ÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê2Ì¾Ê¬¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£

ÃÏ²¼1³¬¤ÎÁÚºÚÇä¾ì¤Ç12·î21Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¦24Æü(¿å)¡¦25Æü(ÌÚ)¤ÎÈÎÇä¡£

2026¤ª¤¦¤ÁXmas②

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¨¤Ð

¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¥­¥ó¤Ç¤¹¡ª

¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤éÊÒ¼ê¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ë¡£

¥¸¥åー¥·ー¤ÇËþÂ­ÅÙ¡ý¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£

¡üµÈ¸ã

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥­¥ó(¾ßÌý¡¦¥Ïー¥ÖÌ£)

1,188±ß

ÃÏ²¼1³¬¤ÎÁÚºÚÇä¾ì¤Ë¤Æ12·î23Æü(²Ð)～25(ÌÚ)¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¡üÈøÄ¥¤µ¤ó¤ï²°

¹áÁðÈþ¿å·Ü¤â¤â¾Æ(1ËÜ)1,491±ß

°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥­¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼1³¬¤ÎÁÚºÚÇä¾ì¤Ë¤Æ12·î23Æü(²Ð)～25(ÌÚ)¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¡ü»ÍÎ¦

¤¢¤Ö¤ê¾Æ¤­¥Á¥­¥ó1ËÜ159±ß

¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê±©¥µ¥¤¥º¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

2026¤ª¤¦¤ÁXmas③

ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨

¤ª¤¦¤Á¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å

ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¥á¥¾¥ó¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´20¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤´¾Ò²ð¡£

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥ë¥á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª´«¤á¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡ª

¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¥Áー¥º¤ä¥Ñ¥Æ¡¢ÁÚºÚ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡üRF1(¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß)

¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å1¸Ä756±ß

¥ï¥¤¥ó¤Èµ¤·Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤é³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£

¡ü¥Ú¥Ã¥¯

¥é¥¶¥Ë¥¢ ¥Ü¥í¥Íー¥¼864±ß/100g

ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª¼ê·Ú¤Ë¡£²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢»þÃ»¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤â¼êÈ´¤­¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ª

2026¤ª¤¦¤ÁXmas④

1,000±ß°Ê²¼¤Î¥±ー¥­¤âÂ¿¿ô

¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥Û¥ê¥Çー¥¹¥¤ー¥Ä

¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¡£Í§Ã£¤Ë¤â²ÈÂ²¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£

¡ü¥ô¥£¥¿¥áー¥ë

¥Þ¥í¥ó¡¦¥Ö¥ê¥¨918±ß

¡ü¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡¦¥Î¥¨¥ë

864±ß

¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥×¥Á¥±ー¥­¤Ï¤ªÃÍÂÇ¤Á¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢²¿¸Ä¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª

¡ü¿·½É¹âÌî

Xmas¥«¥Ã¥×1,296±ß

12·î1Æü(·î)～25Æü(ÌÚ)¤ÎÈÎÇä¡£¥Õ¥ëー¥Ä´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤âGOOD¡ª

¡ü¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨

¥Íー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥ó972±ß

¡ü¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨

¥µ¥ó¥¿¤ÎË¹»Ò972±ß

2026¤ª¤¦¤ÁXmas⑤

¥®¥Õ¥È¤Ë±Ç¤¨¤ë´Ì¡¦BOX¥¹¥¤ー¥Ä

Âç¿Í¤Î¤´Ë«Èþ¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â

ÅÏ¤·¤¿¤È¤­¤Î¶Ã¤­¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª

¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Î¤´Ë«Èþ¥Û¥ê¥Çー¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

¡ü¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¦¥½¥ì¥¤¥æ

¥Ó¥¹¥­¥å¥¤¥È¥êー¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë3,601±ß

¥·¥ç¥³¥é¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â°¦¤é¤·¤¤¥¯¥Ã¥­ー7¼ïÆþ¤ê¡£

¡ü¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Éー¥Ê¥Ä

¥Û¥ê¥Çー ¥À¥º¥ó(12¸Ä)3,024±ß

¥µ¥ó¥¿¤äÀã¤À¤ë¤Þ¤Ê¤ÉÅß¸ÂÄê¥­¥ã¥é¤¬²Ä°¦¤¤BOXÆþ¤ê¡£

¡ü¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥­¡¦¥Ñ¥ê

¥Î¥¨¥ë ¥Þ¥«¥í¥ó5P2,538±ß

Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö16¼ï¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤­¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

ÈÎÇäÆü¤Ï12·î23Æü(²Ð)～25Æü(ÌÚ)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£

¤Þ¤È¤á

¤³¤ì¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Æü¡¦µÙÆüÌä¤ï¤ºÇä¾ì¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¤¿¤¤ÅÙ¤Î¹â¤¤½ç¤ËÍ¥Àè¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£

12·î24Æü(ÌÚ)¤Ë¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤Ç¤Ï1³äÁý¤·¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÏÁá¤á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£

¤ª¼ò¹¥¤­¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ²¼2³¬¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ï¥ó¤Ëº£½©¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ó¥á¥¾¥ó¡×¥³ー¥Êー¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

¥½¥à¥ê¥¨¤Î¤ª´«¤á¥ï¥¤¥ó¤ò¡¢ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡£

º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤ª¤¦¤Á¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â¼êÈ´¤­¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¥»¥ì¥¯¥È¤äÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

ÆÃ¤Ë¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤Ê¤é¼êÁá¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢Ì£¤â¸«±Ç¤¨¤âËþÂ­¤Ç¤­¤ëÁªÂò»è¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÅöÆüÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡¢½ÐÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Î¿Í¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥­¥ó¤â²Ä°¦¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤â¥ï¥¤¥ó¤È¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤â¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä

½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-4

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-566-1101

±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00¢¨ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.jr-takashimaya.co.jp/