限定デザインのニットアイテムを手作り！アトレ新浦安「HOLIDAY Knits ワークショップ」

アトレ新浦安「HOLIDAY Knits ワークショップ」

開催日：2025年12月21日(日)

時間：第一部 11:00〜／第二部 14:00〜（各回90分程度）

場所：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

定員：各回12名

参加方法：当日10:30〜全回分整理券配布

参加条件：アトレ新浦安公式Instagramフォロー、Nagi’s Knits Instagramフォロー、当日3,000円(税込)以上の買上レシート提示(合算可)

編み物が初めての方から経験者まで楽しめるよう、第一部と第二部で異なる内容が用意されています。

どちらの回も手ぶらで参加でき、使用する材料や編み針はプレゼントされるため、続きを自宅で楽しむことも可能です。

神戸出身のニット作家であり、独自の視点で現代のスタイルに落とし込んだ作品づくりを行う凪氏から直接学べる貴重な機会です。

第一部「コースター」

未経験者を対象とした第一部では、かぎ針編みでコースターを作成します。

これから編み物を始めたいと考えている方にも最適な内容で、凪氏のレクチャーを受けながら基本を学べます。

凪氏オリジナルデザインのコースターは、ホリデーシーズンのテーブルコーディネートにも彩りを添えるアイテムです。

第二部「ハンドウォーマー」

経験者を対象とした第二部では、棒針編みでハンドウォーマーを作成します。

凪氏オリジナルデザインのアラン模様“Nagee”をベースにした、本イベントオリジナルで初公開となるデザインです。

ファッションのポイントとしてはもちろん、寒さ対策のアームウォーマーとしても活躍します。

人気ニット作家と共に、世界に一つだけのニットアイテム作りを楽しめる充実のワークショップ。

自分自身の手で編み上げる温かいニットは、冬の思い出に残る特別な宝物になります。

