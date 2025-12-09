〈「マジか？」佐々木朗希が明かす、山本由伸“延長18回緊急ブルペン入り”の舞台裏「由伸さんと『次は一体誰が投げるんだろう』と話していた」《ワールドシリーズ秘話》〉から続く

佐々木朗希はWBCに出場するのか――。

大谷翔平がWBC出場を表明し、他のメジャーリーガーの出場にも注目が集まる中、12月9日未明に意外な動向が報じられたのが、佐々木朗希だ。全米野球記者協会のフランシス・ロメロ記者がX（旧Twitter）で、佐々木は侍ジャパンの予備ロースターに名前を連ねていると報じたのだ。佐々木はWBCに対してどのような思いを持っているのか。

佐々木本人は「週刊文春」の取材にWBCへの思いを語っていた。11月26日配信の「週刊文春 電子版」の記事全文よりWBCについて語ったパートを抜粋してお届けする。

――ロバーツ監督は「個人的にはWBCには出ないでほしい」と語っていますが、どうですか。

「2年前の前回大会でも素晴らしい経験をさせてもらったので、また出たいなという気持ちはあります。小さい頃から見ていた、憧れの大会でもありますし。でも一方で今季は長らく故障者リスト入りしてしまい、迷惑をかけた。球団の意向もあるので、よく話し合って決めていこうと思います」



インタビューに応じる佐々木 ©鈴木七絵／文藝春秋

「週刊文春 電子版」では、「先発再起のためのマル秘トレーニング」「ワールドシリーズ秘話」などについても語られた最新インタビューのほか、今年計8度にわたって行われた独占インタビュー記事の全文を配信中。また、12月11日発売の「週刊文春」では2026年WBCの侍ジャパンのベンチ裏秘話を詳報する予定だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月4日号）