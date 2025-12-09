三上悠亜、“引退”から2年もお風呂で見せた“圧巻グラマラスボディ”
タレントの三上悠亜（32）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。圧巻のグラマラスボディを披露した。
【写真あり】たまらん…“入浴ショット”を公開した三上悠亜
三上は「温泉マーク」のみをコメントに投稿し、銭湯の洗い場や湯船での撮影のメイキングを動画で公開。セクシー女優を引退して2年になるが、圧巻のグラマラスボディを披露している。
この投稿に、「素晴らしい！」「イイ女デス」「ずっと可愛いしエチ」「悠亜ちゃんしか勝たん」など国内外からさまざまなコメントが寄せられている。
三上は、1993年8月16日生まれ、愛知県出身。アイドルグループSKE48の元メンバーで、2023年8月にセクシー女優を引退。現在では、SNS総フォロワー約1600万人を抱えるインフルエンサーとして活躍し、アパレルブランド「MISTREASS」やカラコンブランド「Majette」やヘアケアブランド「Misshelly」など数多くのブランドプロデュースを行っている。
