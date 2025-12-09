¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µËþºÜ¡×¡Ö¥Ñ¡Á¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢¿åÃå»Ñ¤ÎÆ°²è&ÌµËÉÈ÷¤Ê¼«»£¤ê¼Ì¿¿
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ÂçÂô¡£¡Ö¤Ð¤¨»¶¤é¤«¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¸«¤¨¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»Ñ¤ä¡¢¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃå¤¿»¨»ï»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¹õ¤¤¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò±Ë¤°Æ°²è¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡12·î7Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢½÷À¸þ¤±ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖÈþST¡×¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¤µ¤ó¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤¯´¶³´¿¼¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÀÄ½Õ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µËþºÜ¡×¡Ö¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¥Ñ¡Á¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡£¤É¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë