“絶対王座”阿部亮平、『ナゾトレ』優勝決定戦で6連覇に挑戦も…大事な正念場で大失態
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が9日放送のフジテレビ系バラエティー番組『今夜はナゾトレ』（毎週火曜 後7：00）に出演する。今回は2025年下半期のチームキャプテン王者を決める優勝決定戦で、現在、トップを走る阿部は23年上半期から驚異の5連覇中の絶対王者。果たして今回も勝利の女神は阿部にほほえみ、6連覇することができるのか。
【写真】timelesz篠塚大輝＆猪俣周杜も参加
そして、“打倒阿部”を掲げる挑戦者たち−有田哲平（くりぃむしちゅー）、柳原可奈子、宇治原史規（ロザン）の3人が1勝差で阿部の後を猛追。いつも以上に白熱した戦いがスタートする。
大人気の「しかのこゲーム」から始まった今回のレース。リズムに合わせて、表示される冬の絶景名所がある都道府県の名前を1人ずつ答えていく。今夜で優勝者決定ということで、冒頭から全員の熱量も上がり荒れまくるスタジオだが、有田やタカ（タカアンドトシ）、トシ（タカアンドトシ）からの圧に惑わされたか、大事な正念場で阿部がまさかの大失態…。存在しない県名を答え、阿部自身も口をあんぐり開けてしまう。
しかし、その後、動物・野菜・花などをテーマにした“小学生の図鑑”からの問題で、阿部が本領発揮。映像を見て、猫の種類を答える問題では、記憶をたどり難題も見事正解。知識王の意地を見せつける。
一方、宇治原とタッグを組んだシーズンレギュラーの猪俣周杜、篠塚大輝（timelesz）。猪俣は史上初のヒントVTR“おかわり”で天然発言は絶好調。ただ、2択問題に強い猪俣。運も味方につけ毎度あなどれないが、今回は…（!?）
さらに、漢字を組み合わせて熟語を作る問題では、上田晋也（くりぃむしちゅー）も「頑張った！」と認める奮闘ぶりで、チームに貢献。その自由奔放な猪俣の横では、宇治原と篠塚が冷静に、着実に点数を積み重ねていく。柳原はウルフアロン、有田は山口もえとペアを組み、終始、意地とプライドをかけた真剣勝負で最後までハラハラ！いったい優勝は誰の手にわたるのか。
【写真】timelesz篠塚大輝＆猪俣周杜も参加
そして、“打倒阿部”を掲げる挑戦者たち−有田哲平（くりぃむしちゅー）、柳原可奈子、宇治原史規（ロザン）の3人が1勝差で阿部の後を猛追。いつも以上に白熱した戦いがスタートする。
しかし、その後、動物・野菜・花などをテーマにした“小学生の図鑑”からの問題で、阿部が本領発揮。映像を見て、猫の種類を答える問題では、記憶をたどり難題も見事正解。知識王の意地を見せつける。
一方、宇治原とタッグを組んだシーズンレギュラーの猪俣周杜、篠塚大輝（timelesz）。猪俣は史上初のヒントVTR“おかわり”で天然発言は絶好調。ただ、2択問題に強い猪俣。運も味方につけ毎度あなどれないが、今回は…（!?）
さらに、漢字を組み合わせて熟語を作る問題では、上田晋也（くりぃむしちゅー）も「頑張った！」と認める奮闘ぶりで、チームに貢献。その自由奔放な猪俣の横では、宇治原と篠塚が冷静に、着実に点数を積み重ねていく。柳原はウルフアロン、有田は山口もえとペアを組み、終始、意地とプライドをかけた真剣勝負で最後までハラハラ！いったい優勝は誰の手にわたるのか。