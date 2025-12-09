８日深夜、東北地方と北海道が激しい揺れに襲われた。

震度６強を観測した青森県など５道県の５万７６００世帯、約１１万４０００人に一時、避難指示が出され、公共施設などに身を寄せた住民らは眠れぬ夜を過ごした。陥没した道路、施設の一部が崩れたショッピングセンター、商品が散乱した店舗――。地震から一夜が明けて被害状況も徐々に明らかになり、関係者らが対応に追われた。

後片付け

青森県八戸市の薬局や旅館では、営業再開に向け、早朝から後片付けに追われる人の姿が見られた。

同市三日町の「フタバ薬局」では冷蔵庫が倒れ、薬草や薬品サンプルなどが床に散乱した。店主の７０歳代男性は「ひどいだろうなと思って店に来たが大変なことになっていた」と肩を落とした。

約９０年続いている店には、遠くから薬を買いに来てくれる客も多いが、「すぐには片付け切れない。やる気も出ないので、１週間かけてなんとか元の状態にしたい」と言葉少なだった。

大正時代に創業した老舗「柏木旅館」（八戸市寺横町）では館内の自動販売機が倒れたり、壁がはがれ落ちたりした。平日で宿泊客はいなかったが、１階で事務作業をしていた従業員の女性（６４）は、東日本大震災を上回る強い横揺れを感じたという。

年末は八戸で年越しをする宿泊客が多く訪れるため、急ピッチで復旧作業に取り組んでいるが、「物価高で経営が苦しいなか、今はどうしたらいいのか何も考えられない」と不安そうに語った。

一方、２０センチの津波を観測した岩手県釜石市の釜石東中学校体育館には、津波警報から注意報に切り替わった後も約３０人が身を寄せた。

家族５人で避難した同市の会社員（３２）は津波警報の解除後も、余震の不安から避難所に残ったという。「あまり寝付けず、子どもたちも落ち着かない様子だった。後発地震注意情報も発令され、油断できない」と疲れた表情を見せた。

夫と避難した同市の主婦（５７）は、東日本大震災の津波で市内の実家が流された。避難所は寒く、不安もあってほとんど寝られなかったといい、「今後大きな地震が来る可能性があると思うと不安だ。いつでも避難できるように準備しておきたい」と話した。