12月8日、元AKB48の板野友美がInstagramを更新。自身が出演したAKB48のライブのステージショットを公開した。

【写真】前田敦子との2SHOTなど、華やかなステージの様子を披露

AKB48は、12月4日〜7日の4日間にわたり、「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜 あの頃、青春でした。これから、青春です 〜」を開催。グループの卒業生を迎えた20周年記念コンサートなど全6公演が行われた。

板野はこの日の投稿で同ライブに触れると、「どの”ともちん”がすき？」とコメントし、カラフルなセパレートの衣装や赤いチェックの衣装などを着用してパフォーマンスしている様子、自身と同じく元AKB48メンバーの前田敦子と共に手を上げる姿など、華やかなステージショットを多数披露した。

あわせて、「デビュー20周年。 ともちんを好きになってくれたみんなに恩返しをしたくて。」「みんなも当時にタイムスリップできるように “ともちん”らしさを 追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた。」「冷静に考えると自分で昔の自分らしさを研究してるの面白いよねw」などと綴り、ライブを観るファンのため努力を重ねたことも明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「エモすぎる」「何年経っても美しい」「オーラが凄い」「AKBのともちんになっててさすがすぎた」「体型もお顔も変わらなくてすごい！！」「全てが青春」などの反響があった。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。私生活では、2021年1月に高橋奎二選手（東京ヤクルトスワローズ所属）との結婚を報告し、同年10月に第1子女児の誕生を発表している。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより