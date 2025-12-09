全日本空輸（ANA）とジェーシービー（JCB）は、ANA JCBカード新規入会キャンペーンを11月1日から2026年2月28日まで実施している。

期間中に対象カードへ新規入会し条件を達成すると最大152,000マイル相当を進呈する。特典の内訳は、通常入会特典（最大2,000マイル）、全カード対象特典（利用額に応じ最大60,000マイル相当）、ゴールドカード限定特典（利用300万円以上で抽選50名に90,000マイル相当）。

通常入会特典は、ANA JCBワイドゴールド、ANA To Me CARD PASMO JCB ゴールドが2,000マイル、ANA JCB一般、ANA To Me CARD PASMO JCB、ANA JCB学生が1,000マイル。全カード対象特典は、一般で40万円以上3,000マイル相当、100万円以上9,000マイル相当、150万円以上18,000マイル相当、ゴールドで40万円以上6,000マイル相当、100万円以上13,500マイル相当、200万円以上60,000マイル相当を進呈する（一部J-POINT）。

全カード対象特典のマイルは用途・期間限定で、有効期限は積算月の12か月後の末日。ギフトカード購入、年会費、電子マネーチャージ、各種手数料、キャッシングなどは集計対象外。

スター・ウォーズデザインカードの限定特典も用意し、参加登録と累計10万円以上の利用で抽選100名にモデルプレーンを進呈する。