「おめでたい日や」辻希美、生後4カ月次女の新たな成長を報告！ 「早いよぉ〜早過ぎるよぉ〜」
タレントの辻希美さんは12月8日、自身のInstagramを更新。次女が生後4カ月を迎えたことを報告し、オムツアートショットを公開しました。
【写真】ほほ笑ましい「4カ月」ショット
辻さんは次女について「そして４ヶ月の今日 まさかの寝返りしましたぁ〜」と明かし、「成長やぁ 早いよぉ〜早過ぎるよぉ〜」とコメントしました。また、同日に3男も7歳の誕生日を迎えたとのことで、「おめでたい日や」と締めくくっています。
この投稿には、8日現在で2万を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】ほほ笑ましい「4カ月」ショット
「夢しゃん今日で４ヶ月を迎えましたぁ〜」辻さんは「夢しゃん今日で４ヶ月を迎えましたぁ〜」とつづり、3枚の写真を投稿。オムツアートで「4カ月」の文字を形作った中に、寝転ぶ次女の姿や、辻さんと夫で俳優の杉浦太陽さん、次女のスリーショットなどです。1枚目では、寝そべる次女が笑みを浮かべており、上機嫌そうな様子がほほ笑ましいですね。
この投稿には、8日現在で2万を超える「いいね！」が寄せられています。
お食い初めの様子も公開11月16日には、次女の生後100日を祝うお食い初めの様子を公開した辻さん。写真には、御前やケーキの横で明るい笑みを見せる次女の姿が収められています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)