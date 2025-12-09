「自分の体について隠していたことがいくつかあった」ド軍112億円守護神に新事実発覚　PS全休　指揮官は「スコットは1年中、ずっと調子が良くなかった」

スコットはワールドシリーズ含め、ポストシーズンの出場機会はなかった(C)Getty Images

フロリダ州オーランドで行われているウインターミーティングでドジャースのデーブ・ロバーツ監督が会見に臨み、今季不振に苦しんだタナー・スコットについて言及する場面があった。

【動画】守護神スコットが粘れず…ペルドモにサヨナラ打を浴びたシーン

会見の中ではドジャースの日本人選手3人のWBC出場をめぐっての見解など様々な話題が出る中、2025シーズンから4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約でチームに加わった左腕守護神、スコットに関しては「自分の体について隠していたことがいくつかあったと思う」とロバーツ監督が語ったと米メディア『Dodgres Nation』が報じている。

今シーズンは61登板で1勝4敗、23セーブ、防御率4.74とチームの期待に応えることはできず。ポストシーズンも登録メンバーに入ったが、下半身の膿瘍摘出手術の影響もあり、出場機会はめぐってこなかった。

ロバ―ツ監督も「スコットは1年中、調子が良くなかった」とコメントしたという。

チームにとってもブルペン構築は大きな課題となった。タナー・スコット含め、2勝7敗、防御率5.40のブレーク・トライネンなど不振に悩まされるリリーバーが多く、ポストシーズンを契機に佐々木朗希を投入。さらにワールドシリーズでは先発の山本由伸が「中0日」の力投で第7戦にリリーフ登板。フル回転の活躍でチームの世界一連覇をもぎ取ったことも記憶に新しい。