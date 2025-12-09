震度５弱を観測したいまの様似町の様子を伝えてもらいます。



町民の皆さんは口々に非常に強い揺れだったというふうにお話をされていました。



この時間、様似町にありますアウトドア用品店に、大変な中ですけれどもお付き合いをいただきます。



このように商品は現在きれいに整理整頓されていますけれども、地震発生当時は非常に散乱していて、６人のスタッフの方で何とか直されたということです。





大変な中でありますけれども早坂拓三さんにお話を伺います。地震発生の当時というのはどんな揺れだったのでしょうか。（早坂拓三さん）「ものすごい揺れがいきなりきまして、来る前にスマートフォンからいきなり警報音が鳴り響いて、最初はそれに驚きました。その後、いきなり縦と横の揺れがいきなりグラグラきましてですね、周りの物を抑えるのが手一杯な状況でした」お店にも相当物が散乱されていたと思うんですけれども…（早坂拓三さん）「店よりも津波のことがあって、そういうことが心配になりまして、家族で避難所に向かったという状況ですね」そして現在現状回復されたということです。早坂さん、大変な中お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。