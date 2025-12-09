ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた恒星間天体「3I/ATLAS」/NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

（CNN）米航空宇宙局（NASA）が運用するハッブル宇宙望遠鏡と、欧州宇宙機関（ESA）の木星氷衛星探査機「Juice（ジュース）」が恒星間天体「3I/ATLAS」の撮影に成功した。

3I/ATLASは太陽系外から飛来し、今年7月に発見されてから天文学者の注目を集めている。

観測史上、太陽系を通過するのが確認された恒星間天体は今回が3例目にあたることから、専門家は多くの探査ミッションを3I/ATLASに振り分けてきた。観測データは天体の軌道を特定する上で極めて重要であり、10月に太陽に最接近した際に3I/ATLASから昇華したガスから、その組成に関する手がかりさえも得ている。

ハッブル望遠鏡は発見直後の7月に3I/ATLASをいちはやく観測し、当時最も詳細な涙滴状の形状を捉えた。

天文学者は11月30日にもハッブル宇宙望遠鏡で3I/ATLASを観測。この時、3I/ATLASは地球から2億8600キロの位置にあり、広視野カメラでさらに精細な画像を撮影した。

木星とその氷に覆われた衛星の探査を目的とする探査機Juiceが撮影した画像には3I/ATLASの周囲で起きている興味深い活動が写っている。

2本の「尾」を確認

Juiceは、エウロパ、ガニメデ、カリストという三つの大きな衛星の生命居住可能性を調査する。これらの衛星には氷の地殻の下に生命を育む可能性のある海が存在する可能性が高いと考えられている。Juiceは2031年7月に木星に到着する予定だ。

11月初め、Juiceは3I/ATLASから約6600万キロ離れた位置にあり、五つの観測機器とナビゲーションカメラ（NavCam）を使って3I/ATLASを観測した。

だが、Juiceは現在、長い旅路で太陽からの熱を避けるため主アンテナを「盾」として使っており、データ送信は小型アンテナに限られるため通信速度が遅い。このため、観測データの多くは来年2月まで地球に届かない見通しだ。

それでも運用チームは待ちきれず、NavCamが撮影した画像の「4分の1」だけを先行してダウンロードした。この画像には、太陽に接近する際の熱で活発化する3I/ATLASの様子が写っていた。

新たに公開された画像には、3I/ATLASを包むガスのハロー「コマ」と、2本の「尾」が確認できる。尾のひとつは電荷を帯びたガスで構成された「プラズマの尾」で、もうひとつは放出されたちりで形成される「ダストの尾」だ。

太陽系起源の彗星（すいせい）も通常、このような2本の尾とコマを持つ。彗星は岩石やガス、ちり、氷など太陽系形成期の残骸でできており、太陽のような恒星に近づくと熱で成分が昇華し、後方に尾が伸びる。

3I/ATLASは12月19日に地球から約2億7000万キロまで接近するが、太陽の反対側に位置するため地球に影響はない。地球と太陽の平均距離は1億5000万キロだ。3I/ATLASは数カ月間は観測可能だが、その後太陽系を離れるとみられる。

Juiceが取得した残りのデータは来年2月18〜20日に届く予定で、高解像度光学カメラによる画像や、彗星の成分・粒子データも含まれる見込みだ。こうした情報から、3I/ATLASがどのような場所に起源を持つのかなどについてさらに手がかりが得られるかもしれない。